Dani Alves sposa Joana Sanz in gran segreto

Que buena está mi madrina de boda😍🙌🏼 gracias amiga/hermana por tanto.... no tengo palabras para expresar y agradecer tanto amor💘 te idolatro! @aliciamedina 👸🏻#wedding #bridetobe #friendshipgoals

A post shared by Joana Sanz (@joanasanz) on Jul 7, 2017 at 1:00pm PDT