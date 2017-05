Dall'Inghilterra la Top 10 dei nuovi fenomeni calcistici

The Sun ha stilato una classifica dei dieci giocatori Under 20 più promettenti in Europa.

Ben tre vengono da club italiani, a pari merito con la Bundesliga.

Ed è Gianluigi Donnarumma a dominare su tutti, portiere del Milan. Gli altri due italiani in classifica sono il suo compagno di squadra, il centrocampista Manuel Locatelli, e Gerson, della Roma, da molti definito come l'unico erede pssibile di Totti.

Ecco l'elenco completo:

1. Gianluigi Donnarumma (portiere classe 1999, Milan)

2. Moussa Dembélé (attaccante classe 1996, Celtic)

3. Ousmane Dembélé (attaccante classe 1997, Borussia Dortmund)

4. Kasper Dolberg (punta classe 1997, Ajax)

5. Breel Donald Embolo (attaccante classe 1997, Schalke 04)

6. Gerson (trequartista classe 1997, Roma)

7. Manuel Locatelli (centrocampista classe 1998, Milan)

8. Ruben Neves (centrocampista classe 1998, Porto)

9. Renato Sanches (centrocampista classe 1998, Bayern Monaco)



10. Youri Tielemans (centrocampista classe 1997, Anderlecht)