Cristiano Ronaldo supera Messi: è lui il calciatore più ricco

Un 2016 memorabile con la vittoria della Champions League con il Real Madrid, degli Europei con il Portogallo e della riconquista del Pallone d'oro, consente a Cristiano Ronaldo di salire al primo posto nella classifica dei calciatori meglio pagati al mondo sorpassando il suo eterno rivale Lionel Messi. Lo rivela France Football che, sul proprio sito, dà un'anticipazione dell'inchiesta in uscita sul prossimo numero. Tra ingaggio lordo, bonus e ricavi pubblicitari, alla fine della stagione 2016-17 CR7 intascherà qualcosa come 87,5 milioni di euro.



Il podio si completa con due giocatori del Barcellona: Messi (76,5 milioni) e Neymar (55,5). La top five si completa con Gareth Bale (41) ed Ezequiel Lavezzi (28,5). Nella Ligue 1 il primo posto è di Thiago Silva: il difensore centrale del Psg, con un guadagno di 14,5 milioni, precede l'attaccante colombiano del Monaco Radamel Falcao (13,6) e il compagno di squadra Angel Di Maria (12,6).



La classifica degli allenatori meglio pagati al mondo, invece, è dominata da José: lo, alla guida del, guida con 28 milioni di euro davanti a Marcello(commissario tecnico della) con 23,5. Il podio si completa con l'ex tecnico del, Laurent, con 20 milioni. Quarto Carlo(15,8), quinto Pep(14,5).