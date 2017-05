Tim Cup, ufficiale: la finale Juventus-Lazio anticipata al 17 maggio

La Lega Serie A ha deciso ufficialmente di anticipare a mercoledì 17 maggio la finalissima di Coppa Italia tra la Juventus e la Lazio in programma allo stadio Olimpico di Roma. Lo spostamento della data si è reso necessario dopo che la squadra bianconera è riuscita a strappare il pass per l'ultimo atto della Champions League, previsto per il 3 giugno prossimo a Cardiff, in Galles. La finale di Tim Cup era infatti precedentemente fissata sabato 2 giugno sempre presso l'impianto capitolino.

La Juventus va dunque a caccia dello storico Triplete che in Italia è riuscito solo all'Inter di Mourinho nella stagione 2009/2010. I bianconeri potrebbero festeggiare lo Scudetto già nel prossimo turno di campionato in caso di pareggio con la Roma e potrebbero poi concentrarsi sull'immediata finale di Tim Cup prima di concentrarsi sulla Champions League.