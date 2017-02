Tim Cup: Totti trascina la Roma in semifinale, Cesena ko

La Roma vola con estrema fatica alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. All'Olimpico battuto 2-1 il Cesena solo grazie ad un rigore trasformato da Totti in pieno recupero tra le vibranti proteste degli ospiti. I giallorossi soffrono incredibilmente nel primo tempo contro i romagnoli, terzultimi in Serie B, che colpiscono anche un palo sullo 0-0 con Koné. Nella ripresa Dzeko sblocca l'incontro ma Garritano pareggia i conti dopo un grossolano errore del portiere Alisson. Alla squadra di Spalletti è stato dunque necessario il penalty del capitano per regalarsi la semifinale con la Lazio.





La Roma scende in campo imbottita di riserve contra i pali,in difesa edin attacco. Dopo pochi minutilascia il campo per un problema muscolare mentre il Cesena continua a dominare un po' a sorpresa l'incontro colpendo un palo cone andando vicinissimo al gol con Rodriguez che, tutto solo davanti a, calcia addosso al portiere. Nella ripresa la Roma si sveglia dal torpore con Dzeko che deve appoggiare in rete il pallone dell'1-0 servito daI giallorossi però si addormentano e Alisson combina la frittata franando addosso asu una semplice palombella e regalando così a Garritano il pallone dell'1-1. Quando ormai il match sembrava indirizzato verso i supplementari al 95' viene concesso un rigore aubbio allaper un. Dal dischetto vache non sbaglia regalando alla banda Spalletti il derby di semifinale con la