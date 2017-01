Tim Cup: sofferenza Inter, il Bologna si arrende solo ai supplementari

Dopo Napoli, Fiorentina, Juventus e Milan, anche l'Inter approda ai quarti di finale di Coppa Italia: i nerazzurri di Pioli centrano il traguardo piegando a San Siro un Bologna mai domo, battuto 3-2 solo dopo i tempi supplementari. In vantaggio 2-0 al 39' grazie ai gol di Murillo (incredibile prodezza la sua) e Palacio, l'Inter subisce la veemente reazione della squadra di Donadoni che accorcia le distanze con Dzemaili al 43' e pareggia con Donsah al 73'. Si va ai supplementari e a decidere il match è un sinistro di Candreva al 98'. Ai quarti Icardi e compagni sfideranno la vincente dell'ottavo di finale tra Lazio e Genoa. Senza squilli la prova di Gabigol, schierato titolare da Pioli.

Con il morale alle stelle dopo le cinque vittorie di fila in campionato, l'Inter entra in campo con il piglio giusto e trova il vantaggio al 33': corner dalla destra di Joao Mario e fantastica rovesciata di Murillo che manda il pallone sotto l'incrocio dei pali. Sei minuti dopo ancora Joao Mario protagonista: verticalizzazione per Palacio e diagonale vincente dell'argentino che col destro non dà scampo a Da Costa. La partita sembra finita ma il Bologna si sveglia all'improvviso e riapre la partita al 43' con un destro di Dzemaili che, complice la deviazione di Kondogbia, spiazza Handanovic.





La rimonta dei rossoblù disi completa nella ripresa, per la precisione al 73' quando, su un lungo traversone dalla sinistra di, insacca di testa. Si va aie a regalare la qualificazione all'Inter è: l'esternosi avventa su un pallone vagante in piena area e calcia col sinistro,devia la traiettoria quel poco che basta per spiazzare. Finisce 3-2 per l', ilesce dallaa testa alta.