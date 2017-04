Tim Cup: Roma-Lazio 3-2, gol e highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI DOPO LA PARTITA A PARTIRE DA MEZZANOTTE



La Roma vince 3-2 il derby di ritorno della semifinale di Tim Cup ma a far festa è la Lazio che vola in finale in virtù del 2-0 dell'andata. All'Olimpico i biancocelesti passano in vantaggio con Milinkovic-Savic, subiscono il pari di El Shaarawy e tornano di nuovo in vantaggio con Immobile. Nel finale la reazione giallorossa porta alla doppietta di Salah che, però, risulta inutile al fine della qualificazione alla finalissima di Coppa Italia. Lai biancocelesti passano in vantaggio consubiscono il pari die tornano di nuovo in vantaggio con Immobile. Nel finale la reazione giallorossa porta alla doppietta diche, però, risulta inutile al fine della qualificazione alla finalissima di

In apertura di match Dzeko si divora il vantaggio spedendo a lato il perfetto cross di Emerson. La Lazio reagisce con Immobile che non riesce a concludere in rete il traversone di Lulic. Al 20' El Shaarawy impegna Strakosha con un destro angolato ma al 37' è la Lazio a passare in vantaggio: Alisson respinge corto il tiro di Immobile, la palla arriva a Milinkovic-Savic che non può sbagliare l'1-0. La Roma si getta in avanti e trova l'immediato pareggio al 43' con El Shaarawy che infila in rete un pallone respinto male da De Vrij.

Nella ripresa i giallorossi si sbilanciano e la squadra di Inzaghi ne approfitta: al 56' Immobile sfrutta l'errore di posizione di Manolas per scattare sul filo del fuorigioco e battere Alisson con un diagonale preciso. La rete dell'ex bomber del Torino dà tranquillità alla Lazio che, nel finale, subisce la doppietta di Salah. Al 66' l'egiziano pareggia i conti infilando il tap-in vincente dopo un palo colpito da El Shaarawy mentre al 90' tocca la sfera in fondo al sacco approfittando della respinta corta di Strakosha sulla gran botta di Nainggolan. E' comunque una vittoria amara per la squadra di Spalletti che abbandona la competizione, la Lazio accede alla finale e aspetta di scoprire quale sarà la sua avversaria tra la Juventus e il Napoli.