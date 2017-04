Tim Cup: la Roma sogna l'impresa, con la Lazio è un derby che vale oro

Roma-Lazio, atto secondo. Dopo il successo per 2-0 dei biancocelesti di Simone Inzaghi nel match d'andata firmato dalle reti di Milinkovic-Savic e Immobile, le due squadre si ritrovano di fronte nella semifinale di ritorno di Tim Cup: in palio c'è il pass per la finalissima contro una tra Juventus e Napoli. La squadra di Spalletti è chiamata all'impresa: per centrare la qualificazione le serve una vittoria con almeno tre reti di scarto.



Trafitta all'andata dai gol di Milinkovic-Savic e Immobile, alla Roma serve una partita perfetta per ribaltare un pronostico che vede la squadra di Inzaghi chiaramente favorita. Eppure i numeri dicono che la squadra di Spalletti ha nelle sue corde un'impresa del genere. Nei tre derby che hanno preceduto l'ultimo, infatti, i giallorossi hanno sempre vinto con almeno due reti di scarto: 2-0 e 4-1 nel campionato 2015-16, 2-0 quest'anno nel match d'andata. Per ritrovare l'ultima vittoria larga della Roma in casa, tuttavia, bisogna andare indietro nel tempo fino al 21 novembre 1999: finì 4-1 con doppiette di Montella e Delvecchio, per i biancocelesti segnò Mihajlovic su rigore.



Lainsegue ladella sua storia: non la vince dal 2008 e solo lasi è aggiudicata il trofeo più volte (11). La, invece, cerca di mettere in bacheca la sua settima. L'ultima, conquistata nel 2013, ha un sapore speciale: i biancocelesti la vinsero battendo in finale proprio la, stesa all'Olimpico da una rete dial 71'.