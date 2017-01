Tim Cup: c'è Roma-Sampdoria, un ottavo che vale oro

Uscirà stasera dallo stadio Olimpico il nome dell'ultima squadra qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia. La Roma, seconda in campionato a -1 dalla Juventus e reduce dal prezioso successo di domenica sul campo dell'Udinese, riceve la visita della Sampdoria in una sfida che mette in palio un quarto "morbido", almeno sulla carta: la vincente, infatti, affronterà il sorprendente Cesena che ieri ha eliminato il Sassuolo.



Con il morale alto dopo essersi riavvicinata alla Juventus grazie al successo di Udine e alla successiva sconfitta dei bianconeri nel posticipo di Firenze, la Roma debutta in Coppa Italia contro la Sampdoria. Spalletti sembra intenzionato ad attuare un po' di turnover in vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari. In attacco non è da escludere l'utilizzo dal primo minuto di Totti: il capitano è in ballottaggio con Dzeko. Sicuro del posto da titolare El Shaarawy, mentre in porta quasi certamente ci sarà Alisson. In casa Samp anche Giampaolo potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla squadra che ha pareggiato 0-0 domenica contro l'Empoli a Marassi. Nel ruolo di trequartista Bruno Fernandes dovrebbe essere preferito a Ricky Alvarez, in attacco probabile turno di riposo per Muriel.





In questa stagione le due squadre si sono già affrontate all'Olimpico lo scorsoin una sfida valida per la terza giornata di Serie A: la gara, interrotta per un'ora a causa di un diluvio abbattutasi sulla capitale, era stata vinta 3-2 dai giallorossi grazie a un rigore trasformato daal 93' dopo che laera andata al riposo in vantaggio 2-1.