Tim Cup: il Napoli vuole i quarti, al San Paolo c'è lo Spezia

Archiviato tra mille polemiche il successo in campionato in rimonta sulla Sampdoria, il Napoli torna in campo questa sera (ore 21) contro lo Spezia negli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara secca quella che va in scena allo stadio San Paolo: i partenopei dovranno porre particolare attenzione alla squadra di Di Carlo. I liguri, attualmente decimi in Serie B, sono arrivati fin qui eliminando nell'ordine Modena, Udinese e Palermo.



Il Napoli, però, punta molto su questa competizione: Sarri, infatti, vorrebbe alzare al cielo il primo trofeo da allenatore della squadra partenopea e la Coppa Italia potrebbe essere la ciliegina sulla torta di un percorso di crescita costante. Il tecnico degli azzurri è intenzionato ad applicare ampio turnover con il possibile inserimento dal primo minuto di Giaccherini.



Lo Spezia ha dimostrato anche nella passata stagione di essere un osso duro per formazioni più blasonate. Nella Coppa Italia 2015-16 i liguri sono arrivati fino ai quarti di finale eliminando, tra le altre, anche la Roma ai rigori all'Olimpico. In questa stagione, sempre dagli undici metri, lo Spezia si è imposto a Palermo causando la cacciata dalla panchina rosanero di De Zerbi



Le probabili formazioni di Napoli-Spezia:

Napoli (4-3-3): Sepe; Maggio, Maksimovic, Albiol, Strinic; Rog, Diawara, Zielinski; Giaccherini, Gabbiadini, Insigne. All. Sarri



Chichizola; De Col, Terzi, Valentini, Migliore; Deiola, Pulzetti, Maggiore; Piccolo, Granoche, Piu. All. Di Carlo