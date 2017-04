Tim Cup: Napoli-Juventus 3-2, gol e highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI DOPO LA PARTITA A PARTIRE DA MEZZANOTTE



Per la prima volta nella sua storia la Juventus si qualifica per il terzo anno di fila alla finale di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. La squadra di Allegri centra il traguardo grazie alla sconfitta indolore per 3-2 nella semifinale di ritorno contro il Napoli al San Paolo: determinante ai fini del passaggio del turno il successo per 3-1 nel match d'andata allo Stadium.



Partita vibrante fin dalle prime battute. A sbloccare il risultato al 32' è Higuain che sorprende Reina con un destro velenoso da fuori area: palla nell'angolino e primo gol del Pipita al San Paolo da ex. Il Napoli pareggia al 53' con un destro dal limite di Hamsik che sfrutta un rimpallo e non dà scampo a Neto, immobile nell'occasione. L'1-1 dura cinque minuti: Cuadrado va via sulla destra e serve Higuain che timbra la doppietta personale con un destro di prima intenzione.





Sembra finita, ma la squadra dinon molla e regala ai tifosi un'ultima mezz'ora da applausi. Al 61', in campo da 11 secondi, approfitta di un incredibile liscio die segna il più facile dei gol che vale il 2-2. Sei minuti dopo Insigne, su assist didalla destra, insacca da pochi passi. Servirebbero altri due gol alper passare il turno, ma lastringe i denti e porta a casa la qualificazione. Il sognopuò continuare.