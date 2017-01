Tim Cup: Napoli-Fiorentina, quarto da brivido

I quarti di finale di Tim Cup si aprono col botto, con la sfida dello stadio San Paolo tra Napoli e Fiorentina, in programma martedì alle 20.45. Negli ottavi gli azzurri di Sarri si sono sbarazzati dello Spezia, superato 3-1, mentre i viola di Paulo Sousa hanno faticato più del previsto per avere la meglio sul Chievo, battuto 1-0 con un rigore di Bernardeschi al 91'. Chi passa avrà la vincente di Juventus-Milan.

La gara promette spettacolo perchè di fronte si trovano la squadra che gioca il miglior calcio, il Napoli, e quella che aspira a farlo, la Fiorentina, puntando su un gioco palla a terra e tanti giocatori di qualità. Da seguire per gli azzurri ovviamente il tridente Insigne-Mertens-Callejon, reduce dal 2-1 a San Siro col Milan in campionato, mentre per i viola i giovani Bernardeschi e Federico Chiesa, più il rientrante Kalinic, oggetto del desiderio proprio del Napoli nello scorso mercato estivo per rimpiazzare il partente Higuain.

Ci si attende spettacolo anche perchè le tre sfide finora giocate con in panchina Sarri e Paulo Sousa non sono mai state noiose: 2-1 al San Paolo e 1-1 al Franchi nella passata stagione, con a segno Higuain, doppietta, Insigne e Kalinic, e 3-3 ancora al Franchi quest'anno prima di Natale con doppietta di Bernardeschi e pareggio a tempo scaduto di Gabbiadini su rigore. In Coppa Italia sono 15 i precedenti: nelle 8 al San Paolo lo score parla di 3 successi azzurri, 4 pareggi e un successo viola. L'ultima sfida in Tim Cup è la finale dell'Olimpico del 2014 vinta 3-1 dai partenopei con doppietta di Insigne.