Tim Cup: Napoli-Fiorentina 1-0, gol e highlights. Video

Il Napoli batte 1-0 la Fiorentina e conquista l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Al San Paolo decide l'incontro il colpo di testa siglato da Callejon nella ripresa. Insigne colpisce due traverse su punizione mentre Reina nega, nel primo tempo, la gioia del gol ad Astori con un intervento prodigioso. Ilbatte 1-0 lae conquista l'accesso alla semifinale diAldecide l'incontro il colpo di testa siglato danella ripresa. Insigne colpisce due traverse su punizione mentre Reina nega, nel primo tempo, la gioia del gol adcon un intervento prodigioso.

Sarri schiera per la prima volta dall'inizio Pavoletti al centro dell'attacco con Callejon e Insigne ai suoi lati. Nella Fiorentina Cristoforo e Bernardeschi alle spalle di Kalinic. La prima grande occasione è degli ospiti con Reina che nega la gioia del gol a Chiesa. Il portiere partenopeo si supera al 21' quando respinge miracolosamente il colpo di testa da due passi di Astori. Il Napoli si fa vedere al 23' con Pavoletti che manda alto di sinistro il lancio di Insigne. L'esterno colpisce anche la traversa su punizione al 29' dopo il tocco decisivo di Tatarusanu.

A inizio ripresa serpentina di Chiesa, esce bene Reina che salva la sua porta. Al 63' altra traversa di Insigne sempre su punizione dal limite. Il Napoli comunque raddoppia al 70' con Callejon che colpisce di testa in rete il perfetto cross di Hamsik. Nel finale la squadra di Sarri resta in 10 per il doppio giallo estratto ai danni di Hysaj. Nel quinto minuto di recupero espulso nella Fiorentina Olivera che, già ammonito, simula davanti a Doveri. Il Napoli vola così in semifinale e attende la vincente di Juventus-Milan, i viola escono di scena dalla Tim Cup.