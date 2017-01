Tim Cup: il Milan ribalta il Torino, ora c'è la Juve

E' il Milan la quarta squadra qualificata ai quarti di finale di Tim Cup. I rossoneri di Montella, nel gelo di San Siro, battono 2-1 in rimonta il Torino dell'ex Mihajlovic e ora al prossimo turno affronteranno la Juventus in una riedizione della finale dello scorso anno (vinta 1-0 dai bianconeri ai supplementari grazie a una rete di Morata) e della recente finale di Supercoppa italiana a Doha vinta ai rigori da Abate e compagni.



Nel primo tempo gioca decisamente meglio il Torino che al 27' passa in vantaggio con merito. Accelerazione impressionante di Iturbe che scarica sulla destra per Benassi, verticalizzazione per Belotti che trafigge Donnarumma da pochi passi. Nella ripresa al Milan vengono i tre minuti e per i granata è notte fonda: al 61' Kucka insacca a porta vuota, da posizione defilata, su assist di Bonaventua, al 63' è lo stesso Bonaventura con un destro al volo su cross di Suso a fulminare Hart.





Ilha subito la palla del 2-2 madice no a. Nel finale gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di(doppio giallo),si divora il 3-1 da due metri a porta vuota e dopo sette minuti di recupero arriva il triplice fischio di. Ilvola ai quarti, ilè fuori.