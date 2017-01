Tim Cup: c'è Lazio-Genoa, chi vince sfida l'Inter

Reduce da due successi consecutivi in campionato contro Crotone e Atalanta, la Lazio di Simone Inzaghi cerca di proseguire la sua striscia vincente anche in Coppa Italia: stasera all'Olimpico, in una gara secca valida per gli ottavi di finale, si presenta un Genoa in piena crisi di risultati. Chi si qualifica se la vedrà con l'Inter. Nel pomeriggio, con calcio d'inizio alle 17.30, il Sassuolo ospita il Cesena al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



In attesa di testare definitivamente le proprie ambizioni in campionato domenica nel lunch match dello Stadium contro la Juventus, la Lazio di Simone Inzaghi debutta in Coppa Italia con l'obiettivo di regalarsi una super sfida con l'Inter ai quarti di finale. Il tecnico biancoceleste si affida al turnover lasciando diversi titolari in panchina, Immobile in primis: probabile un tridente composto da Felipe Anderson, Djordjevic e Kishna. Di fronte ci sarà un Genoa in piena crisi di risultati: i rossoblù sono reduci da quattro sconfitte consecutive in campionato, l'ultima delle quali è stata il rovinoso 1-4 di Cagliari di domenica scorsa. Juric dà una maglia da titolare a Pinilla e lascia a riposo Simeone, l'ex milanista Taarabt parte dalla panchina.





Ad aprire la giornata di, alle 17.30, sarà ilche aattende il, unica formazione di Serie B rimasta nel tabellone dopo l'eliminazione dello, rinfrancato dal successo in campionato contro il, dovrebbe far rifiatare(al suo posto) e schierare il tridente. I romagnoli, alla loro prima uscita del 2017, sognano un altro scherzetto dopo quello rifilatoai sedicesimi.