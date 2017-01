Tim Cup: Lazio-Genoa 4-2, gol e highlights. Video

Tim Cup: gli ottavi in diretta

La Lazio accede ai quarti di finale di Tim Cup battendo 4-2 il Genoa. I biancocelesti, avanti grazie ai gol di Djordjevic e Hoedt, sbagliano un rigore con Felipe Anderson e vengono rimontati sul 2-2 allo scadere del primo tempo da Pinilla e Pandev. Nella ripresa i rossoblù colpiscono un palo con Ocampos ma finiscono crollano sotto i colpi di Milinkovic Savic e Immobile. La prossima avversaria della Lazio sarà l'Inter che ieri ha sconfitto ai supplementari il Bologna. Laaccede ai quarti di finale di. I biancocelesti, avanti grazie ai gol di, sbagliano un rigore cone vengono rimontati sul 2-2 allo scadere del primo tempo da. Nella ripresa i rossoblù colpiscono un palo con Ocampos ma finiscono crollano sotto i colpi di Milinkovic Savic e Immobile. La prossima avversaria della Lazio sarà l'Inter che ieri ha sconfitto ai supplementari il

Inzaghi rispolvere Djordjevic dal primo minuto e l'attaccante serbo risponde presente portando in vantaggio la Lazio al 19' spedendo in rete un pallone su servizio di Felipe Anderson. Il brasiliano potrebbe raddippiare al 28' ma si fa parare da Lamanna un penalty concesso per fallo di Orban su Djordjevic. Il 2-0 arriva comunque al 30' con un diagonale preciso di Hoedt da fuori area. La Lazio a questo punto si addormenta e il Genoa accorcia le distanze con un bel pallonetto del neo arrivato Pinilla al 40'. Quattro minuti dopo l'ex Pandev pareggia i conti controllando un tiro di Rigoni e superando Strakosha.

Nella ripresa Pinilla, scattato sul filo del fuorigioco, si divora il gol attendendo troppo sul più bello. Al 64' Ocampos colpisce in pieno il palo con una sassata dai 20 metri e 9 minuti dopo la Lazio torna in vantaggio con uno stop e tiro di Milinkovic Savic di pregevole fattura. Immobile prende il posto di Djordjevic e sigla il poker su assist di Lukaku. E' anche l'ultima emozione del match: la Lazio vola ai quarti di Tim Cup dove affronterà l'Inter, il Genoa esce di scena.