Tim Cup: Juventus-Milan, le probabili formazioni

Juventus e Milan tornano ad affrontarsi per la terza volta in questa stagione nei quarti di finale di Tim Cup. Allo Stadium i bianconeri attendono i ragazzi di Vincenzo Montella in uno scontro da dentro o fuori. L'ultimo confronto tra le due squadre è avvenuto a Doha con la Supercoppa Italiana alzata al cielo dai rossoneri, vincenti ai calci di rigore. A San Siro in campionato fu sempre il Milan ad imporsi per 1-0 gazie al gol di Locatelli.



La Juventus è arrivata fin qui eliminando agli ottavi l'Atalanta alla fine di una gara combattutissima terminata 3-2. Grandi difficoltà anche per i rossoneri che hanno sconfitto il Torino 2-1 in rimonta grazie ai gol di Kucka e Bonaventura. I bianconeri vogliono a tutti i costi conquistare la terza Tim Cup di fila e diventare così la prima squadra nella storia a riuscirci mentre il Milan ha intenzione di vendicare la finale di Coppa Italia persa con la Vecchia Signora nella passata stagione ai supplementari. In casa bianconera Claudio Marchisio è costretto al forfait per un affaticamento muscolare seguito all'intervento al crociato a cui si è sottoposto nell'aprile scorso. Montella, invece, non convoca Mbaye Niang, al centro in queste ore di diverse voci di mercato.



Le probabili formazioni di Juventus-Milan: