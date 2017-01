Tim Cup: Juventus-Milan 2-1, gol e highlights. Video

Milan piegato, Juve in semifinale

La Juventus si vendica delle sconfitte in campionato a San Siro e in Supercoppa a Doha battendo 2-1 il Milan allo Stadium nei quarti di finale di Tim Cup. I bianconeri partono fortissimo e si portano sul 2-0 grazie a Dybala e Pjanic; i rossoneri si svegliano solo nella ripresa e accorciano con Bacca ma subito dopo Locatelli si fa espellere. Non basta il buon debutto di Deulofeu. In semifinale ci sarà Juventus-Napoli. Lasi vendica delle sconfitte in campionato a San Siro e in Supercoppa a Doha battendoilStadium neidi. I bianconeri partono fortissimo e si portano sul 2-0 grazie a; i rossoneri si svegliano solo nella ripresa e accorciano conma subito doposi fa. Non basta il buon debutto di. Inci sarà

Allegri punta sul 4-2-3-1 con Madzukic, Dybala, Cuadrado e Higuain e la Juventus azzanna subito il Milan. Al 10' Dybala fa 1-0 con un destro da dentro l'area, poi al 21' raddoppia Pjanic con un'esecuzione chirurgica su punizione. I rossoneri nel primo tempo sono assenti ma nella ripresa si svegliano e Bacca riapre i giochi al 52' con un guizzo da dentro l'area che fa secco Neto. Il Milan sembra crederci ma Locatelli si fa espellere al 54' per doppio giallo e così la squadra di Montella resta in dieci. Nonostante tutto gli ospiti si rendono pericolosi con una punizione di Kucka e un assolo del debuttante Deulofeu, positivo all'esordio, ma la Juventus è in controllo e nel finale sfiora il tris con Mandzukic e Pjanic.