Tim Cup: Inter-Lazio 1-2, gol e highlights. Video

E' la Lazio la terza semifinalista di Coppa Italia: la squadra di Simone Inzaghi, al termine di una partita vibrante, batte 2-1 l'Inter a San Siro e ora attende la vincente della sfida tra Roma e Cesena. Avanti 2-0 al 56' grazie alle reti di Felipe Anderson e Biglia (rigore), i biancocelesti subiscono la reazione dell'Inter che accorcia le distanze con Brozovic ma nel finale non riesce a completare la rimonta. Espulsi Miranda e Radu.



L'Inter, reduce da nove vittorie consecutive tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, parte con il piglio giusto e sfiora il gol con un destro di Kondogbia che sbatte sul palo esterno. Al 20', però, è la Lazio a passare in vantaggio: cross di Lulic dalla sinistra e colpo di testa vincente di Felipe Anderson che brucia sul tempo Ansaldi. L'Inter accusa il colpo ma i biancocelesti non ne approfittano: Immobile e Felipe Anderson falliscono due clamorose occasioni a tu per tu con Handanovic nell'arco di trenta secondi.





A inizio ripresa tocca adivorarsi un gol già fatto, poi però la Lazio trova il 2-0:ferma irregolarmente Immobile lanciato versoconcede il rigore ed espelle il difensore brasiliano. Dal dischettonon sbaglia: al 56' Inter sotto di due gol e con un uomo in meno. Ma al 76' la parità numerica viene ristabilita:, già ammonito, stende Icardi sulla trequarti e rimedia il secondo cartellino giallo. L'non molla e all'84' accorcia le distanze conche, su sponda di, beffacon un pallonetto di testa. E' assedio nerazzurro, ma laresiste e festeggia la qualificazione alle semifinali dove -permettendo - potrebbe essere attesa da un doppiocon la