Tim Cup, Inter-Bologna: l'incredibile gol in rovesciata di Murillo. Video

Di sicuro rimarrà nella storia come uno dei gol più belli della stagione. La prodezza di Jeison Murillo a San Siro nel match contro il Bologna valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ha qualcosa di incredibile. Non è infatti cosa di tutti i giorni assistere a una prodezza del genere, specie se realizzata da un difensore centrale: il minuto è il 33 e, su un corner calciato dalla destra da Joao Mario, Murillo si esibisce in una fantastica rovesciata colpendo il pallone con il collo del piede destro e mandandolo sotto l'incrocio alla destra di Da Costa che, dal canto suo, può solo abbozzare il tuffo. Un gol che scatena l'entusiasmo degli infreddoliti tifosi nerazzurri e dei compagni di squadra di Murillo, quasi increduli di fronte alla sua magia.