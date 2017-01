Tim Cup: Fiorentina e Juventus a caccia dei quarti

Dopo il Napoli, che ha battuto 3-1 lo Spezia al San Paolo, anche Fiorentina e Juventus inseguono la qualificazione ai quarti di finale di Tim Cup. Tocca prima ai viola che alle 17.30 al Franchi ricevono la visita del Chievo. In serata, nel fortino dello Stadium, la Juventus sfida l'Atalanta di Gasperini: Allegri ricorre a un ampio turnover e sembra intenzionato a schierare il tridente dando una chance da titolare a Pjaca.

Massimiliano Allegri rivoluziona la Juventus ma non vuole cali di concentrazione contro l'Atalanta, in una sfida che vale l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia: le due squadre si sono affrontate di recente in campionato (il 3 dicembre scorso) e in quell'occasione i bianconeri vinsero 3-1 chiudendo di fatto la pratica dopo i primi venti minuti. Rispetto a quella gara sarà una Juve molto diversa: in porta ci sarà Neto, difesa a quattro con Asamoah sulla sinistra, centrocampo a tre con il neo acquisto Rincon che partirà dal primo minuto e tridente d'attacco composto da Cuadrado, Mandzukic e Pjaca. L'Atalanta - che ha perso le ultime 13 partite ufficiali giocate contro la Juventus ma che l'ha eliminata nell'ultimo confronto diretto in Coppa Italia nel 2004-05 - risponde con il 3-5-2: Gasperini si affida al tandem d'attacco Petagna-Pesic e deve ridisegnare il centrocampo privo di Gagliardini (passato all'Inter) e Kessié (impegnato in Coppa d'Africa). Chi si qualifica affronta la vincente di Milan-Torino.





La giornata disi aprirà alle 17.30 allo stadiodove laospita il: chi passa se la vedrà colai quarti. Per i viola - che causa maltempo non hanno giocato in campionato nel weekend - si tratta della prima uscita del 2017 mentre i gialloblù devono cercare di rialzarsi dopo la pesante batosta casalinga incassata domenica con. Tanti dubbi per Paulo Sousa che in attacco dovrebbe affidarsi a(favorito su),punta sul tandem