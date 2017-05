Tim Cup: Juventus-Lazio, probabili formazioni e statistiche

Juventus e Lazio si trovano questa sera di fronte all'Olimpico nella finalissima di Tim Cup a due anni di distanza da quella conquistata dalla squadra di Allegri con un gol di Matri nei supplementari dopo l'1-1 dei regolamentari targato Radu e Chiellini. I bianconeri, con 11 trofei, eguagliano il record di 17 finali della Roma che, però, ha trionfato 9 volte. I biancocelesti, invece, hanno centrato la Coppa Italia in 6 occasioni su 8 tentativi.

Se la Juve dovesse imporsi sulla Lazio all'Olimpico, sarebbe la prima squadra a vincere tre edizioni consecutive della Coppa Italia, così come sarebbe la prima ad arrivare a quota sei scudetti in fila in caso di successo contro Crotone o Bologna nelle ultime due giornate di campionato. I bianconeri potrebbero così mettere in bacheca il primo trofeo stagionale in attesa di chiudere i conti in campionato e concentrarsi poi sulla finale di Champions League del prossimo 3 giugno a Cardiff contro il Real Madrid.