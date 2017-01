Tim Cup: Cesena ai quarti, Sassuolo ribaltato

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Cesena vince 2-1 contro il Sassuolo e vola ai quarti di finale di Tim Cup. I neroverdi passano in vantaggio dopo appena 4 minuti con Pellegrini ma vengono recuperati nella ripresa dal rigore di Ciano e dal destro ad incrociare dell'ex Laribi. Per la squadra di Camplone, che milita in Serie B, la prossima avversaria uscirà dalla sfida di giovedì sera dell'Olimpico tra Roma e Sampdoria.

Di Francesco lancia dal primo minuto il tridente composto da Iemmello, Ragusa e Politano. Camplone risponde con il duo d'attacco Ciano-Rodriguez. Alla prima occasione il Sassuolo passa già in vantaggio con Pellegrini che al 3' appoggia in rete una respinta corta di Agazzi. Il portiere del Cesena è bravissimo poco dopo a respingere una punizione insidiosa di Politano. I ritmi si abbassano e non succede più nulla fino al duplice fischio di Rocchi.

L'avvio di ripresa è soporifero ma al 67' c'è il primo squillo neroverde con Iemmello che si ritrova solo davanti ad Agazzi ma si fa ipnotizzare dall'ex portiere del Milan. Quando ormai il Sassuolo sembrava avere in mano le redini del match l'arbitro Rocchi concede un rigore al Cesena per fallo di Antei su Ciano. Dal dischetto va lo stesso numero 10 romagnolo che mette in rete l'1-1. Ma non è finita qui perché i ragazzi di Camplone completano la rimonta con il classico gol dell'ex: all'85' Aribi mette dentro con un destro preciso ad incrociare il perfetto cross di Balzano. Il Sassuolo si arrende, il Cesena vola ai quarti.