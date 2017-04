Per nulla tranquillo nonostante il successo per 2-0 ottenuto all'andata, Simone Inzaghi chiede massima concentrazione alla Lazio in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Roma: "E' la partita delle partite. Servono cuore, testa e tanta umiltà - la ricetta dell'allenatore biancoceleste -. La nostra idea è che sia finito il primo tempo e siamo in vantaggio di due gol. Ma non faremo calcoli sul risultato, dai miei giocatori voglio un'altra prestazione al di sopra delle righe. Quello che mi preme è recuperare energie: Sabato il Sassuolo ci ha dato filo da torcere".



è consapevole di poter regalare un'altra grande soddisfazione ai tifosi a distanza di quattro anni da quello storico successo sullain finale di: "Dovremo fare una partita umile, di sacrificio. Gare del genere vanno giocate così. Ma siamo consapevoli delle nostre forze, se siamo arrivati fin qui vuol dire che l'abbiamo meritato. Sarebbe molto importante segnare, anche se ogni partita fa storia a sé. A volte si fa un gol e può non bastare.