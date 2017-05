"Dopo domenica non abbiamo più tempo da perdere e quindi bisogna iniziare a raccogliere". Massimiliano Allegri mette in guardia la sua Juventus alla vigilia della finalissima di Tim Cup con la Lazio. Il tecnico bianconero, in conferenza stampa, torna con la mente alla sfida di campionato persa domenica sera con la Roma: "Rifarei tutto perché era giusto che facessi quelle scelte. Domenica sono stati decisivi i dettagli, vincere o perdere le partite dipende da piccole situazioni e quando hai meno attenzione può succedere di tutto. Quando hai meno attenzione la palla degli altri va dentro e la tua fuori".

L'allenatore toscano non scioglie gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida dell'Olimpico: "Devo decidere se giocherò con Barzagli a destra o con Dani Alves. Devo vedere se Mandzukic ce la fa e come sta Dybala. Sicuramente domani la Juve farà una gara molto attenta". Poi un elogio al tecnico della Lazio: "E' molto sveglio, non si perde nelle chiacchiere e farà tanta strada. Keita e Milinkovic? Sono due giocatori della Lazio, i biancocelesti hanno molti giovani di qualità".