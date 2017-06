Confederations Cup 2017: calendario, risultati, classifiche. Live

Sabato 17 giugno, in Russia avrà inizio la Confederations Cup 2017, decima edizione del torneo che raccoglie le squadre vincitrici delle rispettive rassegne continentali: Portogallo, vincitore dell'Europeo 2016, Cile, vincitore della Copa America 2015, Camerun, vincitore della Coppa d'Africa 2017, Australia, vincitrice della Coppa delle nazioni asiatiche 2015, Messico, vincitore della CONCACAF Gold Cup 2015, e Nuova Zelanda, vincitrice della Coppa delle nazioni oceaniane 2016. A queste vanno aggiunte la Germania, vincitrice dei Mondiali del 2014, e la Russia, il paese che ospiterà la prossima edizione. Non cambia la formula: si disputeranno due gironi di sola andata composti da quattro squadre ciascuno, con semifinali incrociate e finali. La sfida che metterà in palio la decima Confederations Cup si giocherà a San Pietroburgo domenica 2 luglio 2017.

La fase finale della Confederations Cup 2017:

FINALE

Domenica 2 luglio, ore 20 Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

FINALE TERZO E QUARTO POSTO

Domenica 2 luglio, ore 14: Perdente Semifinale 1 - Perdente Semifinale 2

SEMIFINALI

Mercoledì 28 luglio, ore 20: Prima Girone A - Seconda Girone B

Giovedì 29 luglio, ore 20: Prima Girone B - Seconda Girone A

La fase a gironi della Confederations Cup 2017:

Girone B

Prima giornata

Domenica 18 giugno, ore 20: Camerun-Cile

Lunedì 19 giugno, ore 17: Australia-Germania

Seconda giornata

Giovedì 22 giugno, ore 17: Camerun-Australia

Giovedì 22 giugno, ore 20: Germania-Cile

Terza giornata

Domenica 25 giugno, ore 17: Germania-Camerun

Domenica 25 giugno, ore 17: Cile-Australia