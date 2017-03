Ufficiale: 4 italiane in Champions dal 2018

La notizia era nell'aria già da diversi mesi ma finalmente è arrivata l'ufficialità: la Serie A avrà quattro squadre che parteciperanno all'edizione 2018-2019 della Champions League. Questo perché l'Italia, qualunque sia l'esito delle coppe europee, chiuderà tra le prime 4 Nazioni nel ranking europeo. Le formazioni del nostro campionato, inoltre, saranno direttamente inserite nei gironi senza passare dai preliminari, proprio come accadrà per i team di Spagna, Germania e Inghilterra.

La conferma arriva direttamente dall'Uefa attraverso un comunicato: "Spagna, Germania, Inghilterra e Italia si sono confermate ai primi quattro posti del ranking per federazioni, indipendentemente da ciò che accadrà nei quarti di finale, e a prescindere dall'esito delle due competizioni per club. Nonostante il quinto posto della passata stagione, il Portogallo è uscito dalle prime sei posizioni e dato che tutte le squadre portoghesi sono ormai fuori dall'Europa, non sarà per loro possibile superare né Francia né Russia".

Nella prossima stagione sarà ancora una volta il Real Madrid a guidare il ranking dei top club europei davanti a Bayern Monaco e Barcellona. Subito giù dal podio l'Atletico Madrid mentre la Juventus è quinta.