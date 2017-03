Sorteggio Champions: la Juventus pesca il Barcellona ai quarti

La strada per la finale di Cardiff si fa tutta in salita per la Juventus che, nei quarti di finale di Champions League, affronterà il Barcellona. Questo è infatti il verdetto dell'urna di Nyon. I bianconeri giocheranno la gara d'andata martedì'11 alle 20.45 tra le mura amiche dello Stadium di Torino e il ritorno mercoeldì 19 aprile sempre alle 20.45 al Camp Nou. Si tratta della rivincita della 'Coppa dalle grandi orecchie' persa 3-1 nel 2015 dai bianconeri nell'ultimo atto di Berlino.

Barcellona il bilancio è di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte: l'ultima è sicuramente la più cocente, quella nella finale di Champions di Berlino del 2015. Le due squadre si sono già incontrate nei quarti di finale di Champions League del 2003-04. Dopo l'1-1 del Delle Alpi, i bianconeri riuscirono a vincere 2-1 in dieci uomini al Camp Nou con una zampata nel finale di Zalayeta.



La mano di Ian Rush, ambasciatore della finale 2017 a Cardiff, estrae anche un altro quarto di finale sulla carta bellissimo, quello tra il Bayern Monaco di Ancelotti e il Real Madrid di Zidane. Per il tecnico italiano si tratta di una sfida al suo recente e glorioso passato: sulla panchina degli spagnoli ha infatti vinto la decima Champions del club nel 2013-14. Sulla carta meno spettacolari ma altrettanto interessanti gli altri due quarti di finale: Atletico Madrid-Leicester e Borussia Dortmund-Monaco.



