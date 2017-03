Il Real Madrid, forte del 3-1 conquistato all'andata al San Paolo, si appresta a scendere in campo al San Paolo contro il Napoli con l'obiettivo di centrare i quarti di finale di Champions League. Il tecnico Zinedine Zidane, alla vigilia del match, non vuole sottovalutare i partenopei ma è consapevole della forza della sua squadra: "Contro il Napoli sarà una sfida difficile, come tutte quelle di Champions. Hanno perso poco al San Paolo, conosciamo i pericoli ma siamo pronti per questa gara di ritorno. A tutti piace giocare in questo stadio".

Il San Paolo è da sempre un fortino per il Napoli che, nelle ultime 20 gare, ha perso solo l'ultima con l'Atalanta. Il Real, dunque, è avvisato: "Ho giocato qui da calciatore con la maglia della Juventus e non è mai stato facile. Mi piacciono gli ambienti così, ottimo per la squadra di casa e motivazione in più per gli ospiti. Domani sarà fondamentale l'inizio della gara".

Guai a pensare che il Real si presenti al San Paolo con l'obiettivo di gestire il vantaggio accumulato all'andata: "Noi faremo la nostra partita come sempre. Proveremo a vincere, in nessun momento gestiremo il risultato. E' una partita di Champions che ci dà una motivazione incredibile".