Il Real Madrid ha vinto la Liga, è campione d'Europa in carica e va a caccia di un bis mai riuscito a nessuno in era Champions. A Cardiff l'ostacolo sarà la Juventus e Zinedine Zidane respinge i gradi di favoriti: "Dicono sempre che siamo i favoriti, ma non è così. In una partita di calcio può succedere di tutto, a me in carriera è capitato di perdere. E poi la Juve non è solo catenaccio come vogliono farla passare...".

Il tecnico francese, che da giocatore ha vestito la maglia bianconera, ha aggiunto in conferenza stampa: "Noi e la Juve partiamo 50 e 50. Non credo che la squadra di Allegri giocherà chiusa, la formazione bianconera è molto altro che la difesa, quindi vedremo una partita molto bella giocata in modo aperto da entrambe". E ancora: "L'importante è dare tutto quello che si ha, una sconfitta non sarebbe la fine del mondo: anche a me è capitato di perdere in carriera. Il traguardo che ci eravamo prefissati a inizio stagione, ovvero la finale, è già stato raggiunto. Adesso vedremo cosa succederà".

Zidane conclude con un'analisi sul giocatore più atteso, Cristiano Ronaldo: "Cristiano è un bravo ragazzo che si preoccupa dei compagni, ma quello che vorrei sottolineare di lui è ciò che fa a livello professionale. Vuole sempre di più, non si accontenta mai, sia in partita sia in allenamento: questo è il suo principale contributo alla squadra, questo è quello che lo rende un leader, e questo è quello che più mi piace di lui".