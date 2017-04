Il Real Madrid si appresta ad affrontare il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo aver vinto 2-1 all'Allianz Arena grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Il tecnico dei Blancos, Zinedine Zidane è intenzionato a non far giocare uno dei giocatori simbolo della sua squadra: "Bale ha lavorato molto per tornare, ma gli servono ancora un paio di giorni e quindi domani non lo rischieremo, spero che possa invece esserci contro il Barcellona".

Molti sono i dubbi di formazione del francese: "Domani deciderò chi schierare. Tutti stanno facendo molto bene e sono felice di questo. So che Isco o James hanno giocato poco in Champions, ma la concorrenza è davvero molta. Benzema? Siccome è un giocatore di grandissimo talento tutti gli chiedono molto e se le cose non vanno bene lo si critica. Ma ha una grande personalità e non molla mai, non si farà condizionare".

Nonostante il successo dell'Allianz Arena, il Real non può permettersi distrazioni: "Il recupero di Lewandowski è sicuramente un vantaggio per loro che ritrovano un centravanti classico, un punto di riferimento importante. Loro hanno giocatori forti in tutti i reparti. Ma Ramos ha le carte in regola per fermarlo. Noi abbiamo preparato bene la partita come quella dell'andata. Ma questo non ci garantisce nulla. A decidere come sempre saranno i dettagli".