Sabato 3 giugno sarà tempo di verdetti: a Cardiff va in scena la finalissima di Champions League tra il Real Madrid e la Juventus. Nell'ultimo atto del 1998 i Blancos si imposero 1-0 con gol di Mijatovic e in campo per i bianconeri c'era l'attuale tecnico degli spagnoli, Zinedine Zidane: "E' stato un momento triste e difficile, di quelli che purtroppo fanno parte della carriera di un giocatore e bisogna accettarli - racconta al sito dell'Uefa -. Sono solo contento di aver vinta dopo con il Real Madrid. In carriera ci sono sempre ricordi belli e brutti".

Zizou utilizza poi parole di elogio nei confronti del collega rivale Massimiliano Allegri: "Merita tutto quello che ha avuto e ha dimostrato di essere fra i migliori allenatori al mondo - continua -. Ha ricostruito o almeno migliorato la Juve. Naturalmente è anche merito della società e dei giocatori, ma soprattutto dell'allenatore a capo del progetto. Lo rispetto molto".

Pur non avendo mai giocato insieme, Zidane non nasconde la sua ammirazione nei confronti di Buffon: "Lo si capisce da tutto quello che ha vinto - rivela il francese -. È un leader nato ed è stato un giocatore straordinario per tutta la carriera. Guida la squadra ed è un gran capitano. Inoltre, ha sempre avuto belle parole per tutti i professionisti con cui ha avuto a che fare. Questo dimostra che è una bella persona, oltre che un grande portiere e un leader".

Nonostante la comprovata forza degli avversari, l'allenatore francese sa di potersi giocare una carta importante: "Non ci sono parole che possano rendere giustizia a Cristiano Ronaldo. Dimostra quello è che ogni volta che scende in campo, segnando. Ora ha superato i 400 gol con il Real Madrid fra tutte le competizioni. Sono statistiche incredibili, ma con lui tutto è possibile. Ora dobbiamo superare l'ostacolo più difficile, non abbiamo ancora vinto niente, ma è anche l'ostacolo più bello".