Cristiano Ronaldo è pronto a vivere un'altra finale della sua straordinaria carriera. Sabato sera a Cardiff il Real Madrid affronterà la Juventus nell'ultimo atto della Champions League e il portoghese ha pochi dubbi: "La squadra sta bene, abbiamo lavorato molto nella scorsa settimana, mentre in questa stiamo facendo ciò che serve per preparare al meglio la finale - spiega a Premium Sport -. A fare la differenza saranno i dettagli e spero che il Real commetta il minor numero possibile di errori e che la Juve, Buffon e la difesa bianconera giochino una brutta partita".

Ronaldo ha vissuto una stagione in crescendo ed è pronto a giocarsi tutto nella finalissima di Champions: "Mi sento bene e mi sono allenato al meglio per arrivare al massimo negli ultimi due mesi della stagione. Sia io che i miei compagni siamo pronti, sappiamo che affronteremo una squadra molto forte ma siamo tranquilli e pensiamo in positivo: siamo convinti di poter battere la Juventus. Differenze con la finale dello scorso anno a Milano? Il nostro modo di pensare non è cambiato, siamo ottimisti, in una finale può succedere di tutto ma in ogni caso siamo convinti che giocheremo una grande partita e vinceremo. La mentalità è la stessa della scorsa finale, vogliamo vincere".

Zidane scioglierà soltanto all'ultimo momento il principale dubbio di formazione: Isco o Bale. CR7 non fa preferenze: "Io non sono l’allenatore. A me interessa solo giocare e interessa solo che il Real vinca. Non spetta a me dire chi deve giocare perché è compito dell’allenatore scegliere i migliori. Bale è un grande giocatore ma anche Isco ha fatto vedere ottime cose in questo finale di stagione. Vedremo chi verrà schierato".