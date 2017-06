Cristiano Ronaldo mette la sua firma sulla Champions League numero 12 del Real Madrid e completa un anno solare inarrivabile per lui, 12 mesi iniziati con la vittoria della Coppa dei Campioni a Milano e chiusi col bis a Cardiff nella finale contro la Juventus: in mezzo l'europeo col Portogallo, la Supercoppa europea, il Mondiale per Club, il Fifa Best Player, il Pallone d'Oro (quarto) e la Liga 2016-17.

"Abbiamo fatto un finale di stagione incredibile, con il successo in Liga e ora in Champions League. Cosa potrei chiedere di più? Sto vivendo un momento unico in carriera: ora ci riposiamo e poi ci dovremo concentrare sulla prossima stagione e sul Mondiale per club. Pallone d'Oro? Vedremo", ha detto CR7 ai microfoni di Premium dopo la finale vinta 4-1 contro la Juventus con una sua doppietta che lo rendono il terzo giocatore di sempre con 4 gol in una finale europea dopo Di Stefano e Puskas, e il primo in era Champions.