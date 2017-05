Gareth Bale non ha paura e lo ammette candidamente: "La Champions League la vincerà il Real Madrid". In barba alla scaramanzia. Da quando esiste questa competizione, nessuna squadra è mai riuscita a trionfare per due edizioni consecutive. Secondo il gallese, però, le 'Merengues' sono pronte per sfatare il tabù. Il 3-0 della gara di andata contro l'Atletico dovrebbe mettere la squadra di Zidane al riparo da spiacevoli sorprese.



La strada verso Cardiff per il Real Madrid sembra spianata. La grinta e la compattezza dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, infatti, non sono servite per arginare il ciclone Cristiano Ronaldo che, nella sfida del Santiago Bernabeu, si è abbattuto con tutta la propria forza sui Colchoneros. "Siamo fiduciosi. Ci sentiamo ancora come se non avessimo giocato tutte le carte a disposizione e questa sensazione è positiva perché la partita è ancora aperta - spiega l'ex stella del Tottenham -. In ogni caso stiamo giocando bene e normalmente miglioriamo nel corso della competizione, diventiamo più forti partita dopo partita. Sappiamo che è difficile, non è semplice arrivare alla finale di Champions e addirittura vincerla. Sarà una dura battaglia, ci saranno alti e bassi durante il percorso, ma siamo convinti di farcela".





Quella del gallese è stata una stagione complicata, caratterizzata da un bruttissimo infortunio: "E’ stata difficile, ho avuto un grave infortunio alla caviglia... L'inizio di stagione era stato ottimo, poi sono rimasto fuori per tre mesi. Adesso sto solo cercando di tornare alla mia forma fisica ottimale, di recuperare la caviglia e finire al meglio questa stagione per cercare di vincere", aggiunge 'Mister 100 milioni di euro'.