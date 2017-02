Porto-Juventus: Bonucci in castigo, in tribuna sullo sgabello

Il diverbio verbale con Massimiliano Allegri al termine del match casalingo col Palermo è costato carissimo a Leonardo Bonucci, escluso dal tecnico della Juventus per l'ottavo di Champions contro il Porto. Il difensore bianconero si è comunque presentato sulle tribune dello stadio Do Dragao ma, invece di sedersi sulla poltroncina come l'ad Beppe Marotta e il vice-presidente Pavel Nedved, si è accomodato su uno sgabello in disparte. La faccia di Bonucci ripresa dalle telecamere di Mediaset Premium parla chiaro: il giocatore non sembra avere ancora digerito l'esclusione e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi sul suo futuro.