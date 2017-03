"Una botta al morale? No, una botta di fiducia perché per 55 minuti abbiamo messo sotto il Real in maniera abbastanza evidente. Vuol dire che non siamo così lontani da essere competitivi anche a questi livelli". Con queste parole Maurizio Sarri commenta al microfono di Premium Sport la sconfitta del suo Napoli contro il Real Madrid e la conseguente eliminazione dalla Champions.



Determinanti, dopo un ottimo primo tempo die compagni, le due reti messe a segno a inizio ripresa da un fenomenale, imprendibile sui palloni alti: "- afferma-. Segna spesso sia se lo marchi a uomo sia se lo marchi a zona. Magari con un pizzico di aggressività fisica in più su quei palloni alti lo avremmo messo in difficoltà, ma sapevamo che per centimetri e peso stasera pagavamo dazio. Se cresciamo un po' e se inseriamo un po' di fisicità,. Io ho fiducia".