"Usciamo dalla Champions a testa alta, nel primo tempo abbiamo dimostrato di potercela giocare con una delle squadre più forti del mondo". Con queste parole, rilasciate al microfono di Premium Sport, Marek Hamsik commenta la sconfitta per 3-1 contro il Real Madrid al San Paolo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions.



Un ko che costa l'eliminazione alla squadra di, ma che non scalfisce le certezze del centrocampista slovacco autore di un grandissimo primo tempo e dell'assist per il momentaneo gol del vantaggio di: "Peccato per i gol presi su calcio d'angolo, dobbiamo migliorare perché queste sfide si decidono anche su questi dettagli - aggiunge-. Possiamo stare tra i più grandi, questo deve essere un punto di partenza e adesso penseremo al campionato e alla Coppa Italia".