"La delusione di Madrid questa sera non c'è, loro hanno giocato un secondo tempo esemplare. Ma Sarri ha dato una lezione di calcio al Real Madrid". Questo il giudizio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervistato a caldo da Premium Sport al termine della sfida del San Paolo persa 3-1 dagli azzurri contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions. "Il Real è campione del mondo, per noi è stato un grande successo giocare contro di loro - prosegue il patron del club partenopeo -. I tifosi hanno offerto uno spettacolo eccellente, abbiamo dato un'immagine di noi esemplare, facendo sfoggio anche della tradizione culinaria napoletana. Il risultato è lo stesso dell'andata, ma il senso è molto diverso: avevo parlato di 'cazzimma' mancata al Bernabeu, stasera faccio i complimenti a Sarri e alla squadra".

torna anche sulle polemiche scatenatesi dopo le sue parole al termine del match d'andata al: "- precisa -. Io avevo criticato la squadra, non il tecnico: ma, sperando di mettere un po' di zizzania., è la storia del nostro Paese, e dopo 12 anni sono stanco di sentire in giro per gli stadi ''. I cori che sento contro di noi negli stadi di tutta Italia sono cafoni e gli italiani non si ribellano. Stasera i napoletani hanno dato una".