Tocca a Ludovic Giuly, ambasciatore del Monaco, commentare il sorteggio di Champions che ha riservato al club francese la doppia sfida in semifinale contro la Juventus: "Come si affronta la Juve? La nostra parola chiave è fiducia - dichiara a Premium Sport l'ex centrocampista -. Siamo già estasiati di essere in semifinale di Champions e metteremo tutto il nostro cuore per arrivare a Cardiff. Non abbiamo niente da perdere e siamo orgogliosi di poterci misurare con una squadra fortissima come la Juventus. Siamo una squadra che sta sulle nuvole, la nostra forza è il gruppo di grande qualità, abbiamo una struttura societaria importante, oltre che un allenatore che sta facendo benissimo".



parla anche di mercato: "In estate assedio dei grandi club per i gioielli del? E' normale rientrare nel mirino dei grandi club quando si hanno in rosa giovani di grandissima qualità. Quanto vale? Bisogna chiederlo al presidente. Speriamo che resti alma per prenderlo bisognerà fare un".