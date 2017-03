"Voglio i quarti di finale, per me sarebbe un sogno". Uno che ha vinto tutto come Pep Guardiola non dovrebbe accontentarsi di passare il turno ma il tecnico spagnolo, alla prima stagione al Manchester City, sa che non è ancora fatta nonostante il 5-3 sul Monaco dell'andata degli ottavi di Champions. "Sarebbe un gravissimo errore pensare a ciò che abbiamo fatto e non a quello che dovremo fare", ha aggiunto.

Il tecnico sa quali sono i limiti dei suoi, soprattutto in difesa, limiti evidenziati proprio nella gara d'andata da una squadra veloce, tecnica e con grande facilità nell'andare a segno. "Dovremo segnare, voglio vedere la mia squadra entrare in campo dal primo minuto con la voglia di vincere. La tattica? Difendersi e basta sarebbe un suicidio, il modo migliore per non subire è attaccare", ha aggiunto Guardiola.

Pep evidenzia le grandi qualità dei monegaschi allenati da Jardim, primi in Ligue 1 a +3 sul Paris Saint Germain: " Il Monaco è una squadra fantastica, invito le persone a venire allo stadio per godersi lo spettacolo". In conferenza stampa un cronista ha infine domandato a Guardiola se in futuro potrebbe tornare ad allenare il Barcellona, che a giugno perderà Luis Enrique: "Mai. La mia esperienza lì è conclusa".