E' una situazione molto difficile quella che sta vivendo Claudio Ranieri: il tecnico del Leicester, campione d'Inghilterra l'anno scorso, è ad un passo dalla zona retrocessione in Premier, è reduce dall'eliminazione agli ottavi di FA Cup e ora affronta la sfida in casa del Siviglia negli ottavi di Champions. "Sapevo sarebbe stato un anno difficile. Potevo andare via ma ho deciso di restare", ha detto Ranieri.

Il tecnico di Testaccio ha spiegato in conferenza stampa: "Dopo la vittoria della Premier League avrei potuto cambiare aria, avevo offerte da altre squadre ma ho preferito rimanere qui. Sono arrivato per costruire qualcosa di importante per tutti. Vado avanti con la stessa motivazione. Il titolo è un ricordo e voglio consegnare qualcosa di positivo ai tifosi, alla proprietà e alla città".

Sulla sfida col Siviglia dell'istrionico Jorge Sampaoli ha aggiunto: "Sappiamo chiaramente che siamo gli sfavoriti, il Siviglia negli ultimi 10 anni ha vinto tanto e sono destinati a restare al vertice. Noi però saremo pronti a lottare e a giocarcela, sono fiducioso. La gara d'andata è fondamentale per capire dove possiamo arrivare. Ho detto ai miei giocatori di stare concentrati per più di 90 minuti, di essere duri e di aiutarsi l'uno con l'altro".

Il Leicester in Inghilterra sta vivendo una stagione drammatica da campione in carica ma in Champions ha fatto molto bene nella prima fase e ha superato il girone col primo posto e anche due vittorie in trasferta.