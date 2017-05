Juventus-Real Madrid: tutti i numeri della finale di Cardiff

Juventus-Real Madrid la finale di Champions League. I blancos raggiungono i bianconeri dopo l'indolore sconfitta per 2-1 al Vicente Calderon contro l'Atletico Madrid. Una supersfida che passa anche per i numeri delle due formazioni, fornite da www.stampaprint.net/it/. Saràla finale di. I blancos raggiungono i bianconeri dopo l'indolore sconfitta per 2-1 alcontro. Una supersfida che passa anche per i numeri delle due formazioni, fornite da

I bianconeri, in 12 partite, hanno subito solo 3 reti, 2 delle quali nella fase ai gironi. Solo Tolisso, Pareja e Mbappe hanno battuto Buffon: il gol del gioiellino classe '98 del Monaco, tra l'altro, è l'unico subito dalla Juventus a partire dalla fase ad eliminazione diretta. Ottimi anche i numeri in attacco: 21 gol fatti, di cui 10 a partire dagli ottavi. Solo in occasione dello 0-0 d'esordio allo Stadium contro il Siviglia i bianconeri non hanno messo a segno nessuna rete.

Dall'altra parte, invece, troviamo i campioni d'Europa in carica, pronti a sfatare il tabù per il quale nessuna squadra, da quando la massima competizione continentale ha assunto il nome di Champions League, riesce a vincerla due volte di fila. I blancos si affidano agli straordinari numeri in attacco complessivi, con 32 gol fatti in 12 partite, e di Cristiano Ronaldo, a quota 10. 17 gol sono arrivati a partire dagli ottavi. I numeri in difesa, però, fanno ben sperare gli uomini di Massimiliano Allegri: sono ben 17, infatti, i gol subiti in questa edizione della Champions League. Spiccano, in particolare, le tre reti del Legia Varsavia nella fase a gironi e i quattro gol del Bayern nel doppio confronto dei quarti.