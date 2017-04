"Il Monaco in semifinale? Affrontare una squadra molto giovane, che corre tantissimo e che non ha niente da perdere è sempre pericoloso. Però ho visto i ragazzi molto concentrati, dopo Barcellona non hanno festeggiato molto e sono focalizzati solo sul fatto di andare il più avanti possibile in Champions". E' ottimista Pavel Nedved che, al microfono di Premium Sport, commenta l'esito del sorteggio di Nyon che ha determinato la doppia semifinale Monaco-Juventus. "A questo punto della competizione è difficile scegliere gli avversari - prosegue il vicepresidente bianconero -. In Champions non puoi sbagliare niente: speriamo di affrontare le due gare al massimo del nostro potenziale. Contro il Barcellona ho visto una squadra molto matura. E' molto difficile affrontare in quel modo il Barcellona al Camp Nou. Non subire gol da quella squadra è incredibile, sono contento di quello che sta facendo la squadra e il mister. Sono molto fiducioso per il finale di stagione. I ragazzi sanno che internamente possono vincere la coppa, faranno di tutto per arrivare in finale e per vincere".



E sul possibile rinnovo triennale perdice: "Siete molto informati, noi vogliamo bene ad Allegri perché sta facendo molto bene. Al sorteggio dei quarti avevo detto che il suo lavoro è stato molto importante, è stato criticato in maniera affrettata. Noi vogliamo continuare con lui e anche lui deve essere contento e convinto di continuare con la Juve: non credo che ci siano problemi. Un momento di svolta della stagione? Dico la svolta tattica di gennaio. Lì è stato grandissimo Allegri, in quel momento vincevamo ma volevamo giocare meglio e lìa fare il cambio di modulo. Speriamo di continuare così".