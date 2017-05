Juventus, febbre da Champions League: allenamento allo Stadium

Chiuso il campionato grazie alla vittoria in extremis sul Bologna, alla Juventus resta ora una sola partita, la più importante: la finale di Champions League. Cresce l'attesa in vista della partita del Millennium Stadium di Cardiff, dove i bianconeri cercheranno la loro terza Coppa dei Campioni e il Triplete. Dopo la Coppa Italia e lo Scudetto, il sesto di fila, è tempo di completare l'opera, riportando la coppa dalle grandi orecchie a Torino.

In vista del Real Madrid, Allegri, come rivela Tuttosport, ha indetto un allenamento che si svolgerà allo Juventus Stadium. La novità sarà il tipo di seduta, prevista per il pomeriggio e a porte aperte. L'Open Day bianconero, infatti, permetterà ai tifosi juventini di assistere alla preparazione dei Campioni d'Italia, che cercano quindi di prepararsi al grande evento circondati dall'affetto dei propri sostenitori. L'allenamento è previsto per le 15:30. Prima dell'inizio, il tecnico e Chiellini risponderanno alle domande in conferenza stampa. Al termine della seduta, invece, ci sarà spazio per altri giocatori, che risponderanno ad altre domande, alcune delle quali prese ad opera dei tifosi e prese dai social.