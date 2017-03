Juventus, febbre Barcellona: lo Stadium è già esaurito

Mancano ancora più di dieci giorni alla sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Barcellona, in programma martedì 11 aprile alle 20.45. La febbre, però, è già altissima soprattutto tra i tifosi bianconeri hanno polverizzato i biglietti disponibili: lo Stadium è già tutto esaurito. Lo rende noto la stessa Juve che, in una nota apparsa sul sito ufficiale, fa sapere che "dopo la fase di vendita dedicata agli abbonati, sono stati sufficienti pochi minuti di apertura della fase di vendita riservata ai J1897 per esaurire ogni disponibilità di biglietti all'interno dell'impianto".



Ilgiocherà per la quinta volta nella sua storia in casa delladove finora non hai vinto raccogliendo 2 pareggi e 2 sconfitte nei quattro precedenti. L'ultimo in ordine cronologico risale allae anche in quell'occasione la sfida era valida per l'andata dei quarti di finale: finì 1-1 con vantaggio bianconero firmato dae risposta blaugrana con. Il match terminò 1-1 anche al ritorno ale si resero necessari i: fu una rete dial 114' a regalare la qualificazione in semfinale alla squadra all'epoca allenata da Marcello