Mai come quest'anno la Juventus crede fortemente nel sogno di conquistare la Champions League. Tra i protagonisti di questa stagione fin qui perfetta dei bianconeri c'è Paulo Dybala che, in un'intervista rilasciata al sito Uefa.com, analizza il Monaco prossimo avversario nelle semifinali: "Sappiamo che tutte e due le partite saranno molto difficili. Il Monaco è in testa al campionato e sta facendo molto bene. È una squadra tosta e ha giocatori molto forti, ma anche noi, quindi sarà un grande spettacolo. Loro attaccano e segnano molto, ma questo significa che avremo spazi".

Dopo aver eliminato lo spauracchio Barcellona, la Juve entra di diritto tra le favoritissime alla vittoria finale della Champions: "Potrebbe essere il nostro anno e stiamo andando bene in tutte le competizioni - continua l'argentino -. Non sarà facile, perché ci sono altre tre squadre che vogliono vincerla, ma daremo il massimo. Vincere la coppa significherebbe raggiungere un obiettivo, perché è una delle mie ambizioni e lo è anche per i miei compagni. Sarebbe un premio meritato per molti ragazzi che sono qui da tanti anni, come Gianluigi Buffon, Claudio Marchisio, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini. Non sono ancora riusciti a vincerla e credo che se la meritino".