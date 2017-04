"Con il Barcellona bisogna mettere in preventivo che un gol forse lo puoi prendere, ma avremo anche delle opportunità. Al di là dei gol che faranno e da come ci difenderemo noi, l'importante sarà avere l'audacia di osare". E' la ricetta di Gianluigi Buffon che si prepara ad affrontare l'ennesima partita da brividi della sua straordinaria carriera: allo Stadium arrivano Messi e compagni. Il portiere della Juventus, però, assicura di essere rilassato: "Sto bene, il giorno prima sono quasi sempre socievole, sereno e con voglia di scherzare. Il giorno della partita sarà diverso, ma non dobbiamo appesantire troppo questa attesa, non dobbiamo perdere il sorriso. E' una tappa molto importante, ma se dovessimo superarla dovremo superarne altre che saranno ugualmente difficili".



ha già giocato la partita nella sua testa: "E' fondamentale non prendere gol, ma avere solo questo tipo di pensiero contro un attacco simile sarebbe un suicidio.e in maniera idonea all'evento. Dovremo capire i momenti della gara e con la mentalità di una squadra che nei prossimi anni deve essere tra le migliori otto di questa competizione".