Juventus, Marotta: “Allegri è uno dei migliori allenatori del mondo”

Nel corso della trasmissione “Premium Champions”, è intervenuto ai microfoni Beppe Marotta, direttore generale della Juventus, mostrando tutto il suo entusiasmo per la splendida stagione bianconera. Queste le parole prima della semifinale di ritorno tra i bianconeri ed il Monaco allo Stadium. “Siamo concentrati su questa sfida, è molto importante per la nostra storia. Non sottovaluteremo l’impegno, perché Allegri ha tenuto alta la tensione. Sarà una partita difficile, contro un avversario che non ha niente da perdere. “

“Per la società della Juventus parlano la sua storia, i suoi successi e il grande senso di appartenenza della famiglia Agnelli. La squadra è lo specchio della società, che ha cercato di costruire una formazione competitiva, con un allenatore all’altezza. Questi fattori hanno portato ad un modello vincente. Anche i tifosi ora hanno pronunciato la parola Cardiff, ma è un protocollo dell’Uefa, ci dobbiamo adattare e faremo finta di non leggere quel nome.”

“Non importa il modulo con cui giocheremo, quello che conta è il valore della squadra e l’approccio del nostro tecnico, che è superlativo. Allegri è bravo a cambiare sistema di gioco, anche in corso, grazie ad una rosa eclettica. Abbiamo a che fare con uno dei migliori allenatori del mondo, siamo concentrati sui prossimi impegni. Non c’è ancora una data per incontrarci e discutere del rinnovo.”