"Non siamo assolutamente preoccupati. Saranno due bellissime sfide, abbiamo grande rispetto per il Barcellona ma siamo molto preparati". Massimiliano Allegri ostenta sicurezza alla vigilia della sfida stellare contro i blaugrana, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions. La Juventus si presenta alla sfida con grande determinazione e il tecnico bianconero crede nel passaggio del turno: "Quando si giocano queste grandi competizioni bisogna sembra pensare di poter arrivare fino in fondo, altrimenti vai poco lontano - dice al microfono di Premium Sport -. E' normale che sarà difficile perché sfidiamo una squadra fortissima, dovremo fare qualcosa in più sul piano tecnico, tattico e fisico e poi ci vuole un po' di fortuna. Ma l'importante è giocare queste sfide".



non si sbottona più di tanto sulla formazione, ma annuncia: "stanno bene, ho tutti a disposizione e saranno pronti per giocare una bella partita.? Devo ancora deciderlo. Sarà importante non prendere gol in casa, ma dobbiamo anche farli perché ilè una squadra che ha tanti gol nei piedi.".